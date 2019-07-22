دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين الدول الأعضاء بوفاة المدير العام للوكالة يوكيا أمانو. وقالت أمانة الوكالة في إشعار حصلت عليه رويترز "تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان بعميق الأسى عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو". انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي فيديو: موجة الحر تحرق غابات البرتغال وألف من رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران حرائق غابات Euronews Arabia

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الولايات المتحدة: ارتفاع درجات الحرارة بشكل مذهل في بعض المناطق الولايات المتحدة الأمريكية Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO وفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية Euronews Arabia مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي وانتخب أمانو لرئاسة الوكالة التابعة للأمم المتحدة عام 2009. إقرأ أيضاً: إسرائيل تهدم منازل على مشارف القدس وسط مخاوف الفلسطينيين أزمة الناقلات.. بريطانيا تدرس خياراتها وتلوح بفرض عقوبات وإيران تدعو لضبط النفس

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