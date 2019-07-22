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أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين الدول الأعضاء بوفاة المدير العام للوكالة يوكيا أمانو.
وقالت أمانة الوكالة في إشعار حصلت عليه رويترز "تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان بعميق الأسى عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو".
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وفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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وانتخب أمانو لرئاسة الوكالة التابعة للأمم المتحدة عام 2009.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.