الحكومة الإيرانية: احتجاز الناقلة البريطانية قانوني ولم يكن من قبيل الرد

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن احتجاز بلاده لناقلة نفط تحمل علم بريطانيا في الخليج أمر "قانوني وشرعي".

وكتب ربيعي، على موقع تويتر، أن "احتجاز السفينة التي تحمل علم بريطانيا ليس من قبيل الرد".

وقال إن "حسن النية في العلاقات الثنائية قد تم تقويضه".

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وأعرب عن أمله في أن تسعى بريطانيا من أجل استعادة الثقة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) بصورة منفصلة عن ربيعي القول إن إيران قادرة على تقديم ما يثبت أن الناقلة كانت في المياه الإيرانية وتبحر في عكس اتجاه حركة المرور في مضيق هرمز.

كانت السلطات في إقليم جبل طارق، التابع للتاج البريطاني، ذكرت في الرابع من الشهر الجاري أن عناصر من مشاة البحرية البريطانية والشرطة المحلية، احتجزوا ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق، كانت في طريقها إلى سورية، بعد الاشتباه في أنها تخرق العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على سورية. وقد هددت إيران بالرد على هذا.