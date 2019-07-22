استقالة رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وتعين قائما بأعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:
وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على قبول استقالة المهندس محمود حجازي من رئاسة مجلس الإدارة، وتكليف المستشار محمد زكي موسى للقيام بأعمال رئيس الشركة، بحسب بيان من وزارة قطاع الاعمال العام اليوم الاثنين.
وتم تعيين حجازي رئيسا وعضوا منتدبا للشركة، في 2014، خلال عهد الوزير أشرف سلمان.
ويتبع الشركة القابضة للتشييد والبناء، عدد من شركات المقاولات والعقارات بينها مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والنصر للإسكان والتعمير، وعمر أفندي، وحسن علام، ومختار إبراهيم.
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