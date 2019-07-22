قبل موعده بشهر كامل.. الأوكازيون الصيفي يبدأ مبكرا بسبب الركود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الأوكازيون الصيفي سيبدأ مبكرا هذا العام قبل موعده بشهر كامل، بسبب حالة الركود والكساد في الأسواق.

وأضاف الزنانيري، أن تقديم موعد الأوكازيون يأتي نتيجة طلب تقدم به الاتحاد العام للغرف التجارية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأعلنت وزارة التموين، اليوم الاثنين، بدء العمل بالأوكازيون الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل 26 يوليو الجاري ولمدة شهر، بدلا من موعده السنوي في نهاية أغسطس، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة خلال فترة الأوكازيون، تخفيفًا من معاناة المواطنين بعد ارتفاع الأسعار.

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ويرى الزنانيري، أن "السوق يعاني حالة شديدة من الركود قد تصل حد الكساد، نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وزيادة الأسعار، مما جعلهم يعيدون ترتيب أولوياتهم، والتفكير قبل اتخاذ قرار الشراء".

وذكر رئيس الشعبة، أن غرفة القاهرة تقدمت بطلب إلى وزير التموين لتقديم موعد الأوكازيون لتحريك السوق، والاستفادة من موسم عيد الأضحى لتشجيع المواطنين، "طالبنا أن يبدأ الأوكازيون 23 يوليو الجاري".

وأضاف الزنانيري أن أكثر من 90% من المحلات ستشارك في الأوكازيون هذا العام بنسب تخفيضات تتراوح بين 20 و60%.

وأشار الزنانيري، إلى أن فترة الأوكازيون ستتداخل مع موسم عيد الأضحى المبارك، متوقعا استمرارها حتى نهاية سبتمبر المقبل.