إجازة في البنوك غدا الثلاثاء بمناسبة ثورة 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، غدا، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019.

وكانت البورصة المصري أعلنت أيضا عن تعطيل عملها يوم الثلاثاء على أن تعود الأربعاء المقبل.