"التعليم العالي": إجراء الاختبار المعرفي لقطاعي الصيدلة والعلاج الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا شبل:

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، حول إجراء الاختبار المعرفي الموحد لقطاعي الصيدلة والعلاج الطبيعي.

وأشار التقرير، إلى أنه تم اليوم الاثنين، إجراء الاختبار المعرفي الموحد لقطاعي الصيدلة والعلاج الطبيعي، حيث بدأ الامتحان الخاص بقطاع الصيدلة من 10 صباحًا إلى 12 ظهرًا، وبدأ الامتحان الخاص بقطاع العلاج الطبيعي من 1 ظهرًا إلى 3 عصرًا.

وحسب بيان التعليم العالي، أكد التقرير على أهمية تعميم تجربة الامتحانات المعرفية الإلكترونية الموحدة على مستوى الجمهورية لطلاب كليات القطاع الصحي، مؤكدًا أن تجربة الامتحانات الإلكترونية لطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية، خاصةً خريجي كليات الطب بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.

وأوضح التقرير إلى أنه سيتم إجراء الاختبارات النهائية بمقر كل جامعة، مؤكدًا متابعته لهذه الامتحانات من مقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بحضور السادة رؤساء الجامعات، لافتًا إلى أنه يتم تصميم هذه الاختبارات طبقًا للمعايير الدولية.

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بحيث تقيس قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية، دون تدخل بشري، فضلًا عن توفير بيئة آمنة للطلاب من حيث ضمان ثبات الاختبار الإلكتروني دون الاعتماد على وجود شبكة الإنترنت، مؤكدًا أن الهدف من تطبيق الاختبارات الإلكترونية الالتزام بالمعايير العالمية للتدريس، وتحقيق جودة العملية التعليمية في الجامعات.

وأشاد التقرير بنجاح التجربتين السابقتين للامتحان المعرفي الموحد، التي قامت الوزارة بتنفيذهما على 5 كليات طب، ثم على 21 كلية طب، مشيرًا إلى سعي الوزارة في تنفيذ خطتها نحو تعميم إجراء الاختبارات المعرفية الموحدة على 81 كلية بالقطاعات الصحية "الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض" في 33 جامعة، منها 18 جامعة حكومية وجامعة الأزهر، وكذلك الجامعات الخاصة، ليصل إجمالي أعداد الطلاب إلى 11600 طالب.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم فتحي معوض مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه تم تدريب الطلبة على شكل ونوعية الأسئلة.

وتم اختبار طلاب قطاعي الصيدلة والعلاج الطبيعي في منازلهم، حيث بدأت الاختبارات من الساعة الثامنة صباح يوم الاثنين 8/7/2019 وحتى الثانية عشرة مساء يوم الثلاثاء 9/7/2019، أما بالنسبة لقطاعي طب الفم والأسنان والتمريض فبدأت الامتحانات من الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء 10/7/2019 وحتى الثانية عشرة مساء يوم الخميس 11/7/2019.

وتأكيدًا على أهمية تلك الاختبارات ومستوى البنية التحتية بالجامعات، وكذا مستوى الطلاب، تم إجراء اختبار تجريبي آخر، فكانت اختبارات قطاع العلاج الطبيعي يوم الاثنين 15/7/2019 وقطاع التمريض يوم الثلاثاء 16/7/2019، وقطاع طب الفم والأسنان يوم الأربعاء 17/7/2019، وقطاع الصيدلة يوم الخميس 18/7/2019.