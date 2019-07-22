محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تستمع نيابة مدينة نصر أول، اليوم الإثنين، لأقوال شادي محمد، كابتن الأهلي السابق في واقعة سرقة شقته بمدينة نصر.
وحرر لاعب الأهلي السابق المحضر رقم 16276 لسنة 2019 بقسم مدينة مصر، أفاد فيه بأنه بعد عودته من السفر فوجئ بسرقة محتويات شقته بينها وسام الجمهورية ومبلغ مالي وساعات ثمينة وميداليات حصل عليها.
وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات العقار والمحلات المقابلة له لكشف هوية المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تستمع لأقوال شادي محمد في سرقة شقته.. وتأمر بتفريغ الكاميرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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