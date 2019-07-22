أقباط سيناء يهنئون الأنبا "أبوللو" بعيد تجليسه أسقفًا بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد هنأ أقباط جنوب سيناء ومجمع آباء كهنة الإبراشية والأكليروس والشمامسة، الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، رئيس دير موسى النبى العامر بسيناء، بمناسبة عيد تجليسه الثامن عشر، أسقف سيناء الجنوبية. ومن جانبه قدم الأنبا "أبوللو" الشكر لجميع أقباط جنوب سيناء، والجهاز التنفيذي بالمحافظة، برئاسة اللواء خالد فوده لدعمهم المستمر للأقباط، والحرص على توفير الأمن والأمان للكنائس .

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