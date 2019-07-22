بسبب الإيجار.. إسرائيل تغلق مأوى لـ"المشردين والمدمنين"

أقدمت الحكومة الإسرائيلية على غلق مبنى خيري تابع لمشروع "يزهار"، بدعوى أن وزارة الأمن العام المشرفة على المشروع لم تدفع تكاليف ايجار وكهرباء المبنى لمدة 7 شهور.

ويساعد المركز المشردين المدمنين دون مقابل ويخضع لإشراف

وزارة الأمن العام، فيما يقول "أمير" 54 عام أحد المتشردين، أنه كان يقيم بالمبنى ولكنه الأن يعيش بمحطة القطارات المركزية في تل أبيب وعاد لإدمان المخدرات.

ويضيف: لقد وصلت إلي هذا المكان منذ ثلاثة سنوات، وكان بمثابة بيتا لي وكنت أتردد عليه مرتين إسبوعيًا، وأحصل على ملابس نظيفة، والآن ليس لدي مكان أذهب إليه.

وأردف: أغلقوا المكان وأخذوا الحياة الضعفاء، متسائلاً: ماذا سأفعل الآن؟، سأستخدم المحاقن المستعملة في الشارع.