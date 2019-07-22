بلطجية يهاجمون المتظاهرين في محطة قطارات في هونج كونج

اقتحم عدد من البلطجية المقنعين بمدينة هونج كونج محطة قطارات "وين لونغ"، مهاجمين عشرات المتظاهرين المسافرين عقب انتهائهم من احتجاج آخر ضد النظام شبه الحكم الذاتى.

وأفادت جريدة "يديعوت أحرونوت" أن هذا الهجوم أسفر عن إصابة 45 شخصًا، أحدهم في حالة خطرة، وذكرت أن بعض المصابين في هذا الهجوم صحفيين.

وانتقدت المعارضة الشرطة بشدة زاعمة انهم اخذوا

وقتًا طويلا للوصول الى المحطة ولم يعتقلوا أحدا من المهاجمين، وادعى النائب الديموقراطي "لام" أن الشرطة استغرقت ساعة للوصول إلى مكان الحادث واتهمها بالفشل في حماية الجمهور.

كما زعمت الحركة المعارضة أن المهاجمين أعضاء بمنظمة" ترايد" إحدى المنظمات الإجرامية في هونج كونج.

فيما يَظهر الفيديو المتداول على

Advertisements

مواقع التواصل الاجتماعي المهاجمين مرتدين قمصانا بيضاء ومقنعين، يهجمون على محطة قطارات وين لونغ ، والأرصفة والمقطورات، ويهجمون على المسافرين الذين صرخوا طالبين المساعدة، كما يظهر بالفيديو شخصًا يركع أمام المهاجمين متوسلًا لهم أن يتركوه.

وزعم نشطاء المعارضة أن هناك صلة وثيقة بين أنشطة هذه المنظمات الإجرامية والعنف السياسي ضدهم ومحاولات إسكاتهم ، ففي الاحتجاج السابق في عام 2014 كانت هناك هجمات مماثلة ضد المتظاهرين، وقد اتهمت "ترايد" بتنفيذ تلك الهجمات.

شاهد الفيديو: