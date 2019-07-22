روسيا تنفي قصفها أحد الأسواق في إدلب

نفى الجيش الروسي القيام بأي غارات جوية، اليوم الإثنين، استهدفت سوقاً مزدحماً في محافظة إدلب السورية.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد، في وقت سابق اليوم، بمقتل 23 شخصاً جراء قصف نفذته طائرات حربية روسية على ريف إدلب.
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وقال المرصد، في بيان صحفي، إن القصف استهدف سوقاً شعبية في مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، ما أدى إلى مقتل 19 مدنياً (بينهم طفلان ومواطنة وعنصر من الدفاع المدني) وأربعة مجهولي الهوية.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن القوات الجوية الروسية "لم تقم بأي مهمة من هذا القبيل في هذا الجزء من الجمهورية العربية السورية".
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