7 قتلى بانفجار في مقديشو تبنته حركة "الشباب"

قال مسؤولون طبيون إن سبعة أشخاص، على الأقل، قتلوا وأصيب 27 آخرون في انفجار قنبلة، اليوم الإثنين، خارج فندق قرب المطار الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو.
وأعلنت "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، مسؤوليتها عن الهجوم.
وقالت نورا حسن، التي تعمل ممرضة في مستشفى "المدينة" بمقديشو، إن المستشفى استقبل سبع جثث و27 مصاباً بينهم 17 في حالة خطيرة.
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وقال فرح حسين، وهو صاحب متجر شهد الهجوم، إن القنبلة انفجرت عند نقطة التفتيش الأولى على الطريق المؤدي إلى المطار.
الجدير بالذكر أن الصومال يعاني من حرب أهلية منذ عام 1991.
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