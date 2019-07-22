رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إعلان إيران القبض على 17 جاسوساً يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي.آي.إيه" وإصدار أحكام بالإعدام على بعضهم.
وقال بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية "النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب".
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وكانت وسائل إعلام إيرانية عرضت، اليوم، صوراً تزعم أنها "لضباط في وكالة المخابرات المركزية الأميركية" كانوا على اتصال بمجموعة أشخاص يشتبه بأنهم جواسيس جرى اعتقالهم في إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو تعليقاً على قضية الجواسيس: إيران لها تاريخ في الكذب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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