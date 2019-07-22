بعد زيارته أميركا اللاتينية بومبيو: نريد بقاء الناس في بلدانهم

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في سان سلفادور في ختام جولة قادته أيضاً إلى كل من الارجنتين والاكوادور والمكسيك، إن الولايات المتحدة ترغب في "أن يبقى الناس ببلدانهم".

وبعد لقاء استمر أكثر من ساعة، أكد بومبيو والرئيس السلفادوري نجيب بو كيلة أن التعاون بين الولايات المتحدة والسلفادور سيتعزز "بكل الطرق" من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال بومبيو إن "الفقر والعصابات الإجرامية" هما السبب الرئيس الذي يدفع السلفادوريين للهجرة.

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ويسلك 300 سلفادوري طريق الهجرة يومياً سعياً وراء "الحلم الأميركي" وهرباً من الفقر والعنف والعصابات، بحسب تقديرات رسمية.

وأضاف بومبيو أن مكافحة حركات "الهجرة غير الشرعية تتطلب أن نعمل معاً، وأن يكون لدينا أمن أوسع على الحدود".

وقبل مغادرة السلفادور، وقّع بومبيو اتفاقاً الأحد لتأكيد الحفاظ على القاعدة الجوية الأميركية لمكافحة تهريب المخدرات، قرب مطار اوسكار ارنولفو روميرو الدولي.