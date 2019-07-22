كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الكمبودي ينفي السماح للصين استخدام للقاعدة البحرية ببلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى رئيس الوزراء الكمبودي هون سن بشدة السماح للصين بإقامة موقع عسكري في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، بعد أن زعم تقرير إخباري أن البلدين وقعا اتفاقية سرية تسمح لبكين باستخدام حصري لقاعدة بحرية في خليج تايلاند.

صرح هون سن لموقع فريش نيوز الموالي للحكومة اليوم الإثنين بأن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال كان "أسوأ الأخبار المشوهة"، وأن كمبوديا لم تناقش مع الصين إقامة قاعدة.

وذكر تقرير المجلة أن المسودة المبكرة للاتفاقية المشهورة ستسمح للصين باستخدام قاعدة ريم البحرية لمدة 30 عامًا، حيث ستكون قادرة على نشر أفراد عسكريين وتخزين الأسلحة والسفن الحربية.

الصين هي أكبر مستثمر في كمبوديا وأقرب شريك سياسي لها.

