كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على وزير المالية الكيني بتهم الاحتيال والفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح رئيس التحقيق الجنائي في كينيا ان وزير مالية البلاد قد تم اعتقاله بتهمة الاحتيال والفساد بسبب منح عقود لبناء سدين في غرب كينيا.

صرح جورج كينوتي اليوم الاثنين أن وزير المالية هنري روتيتش كان يسجل بيانات في مقر التحقيقات الجنائية يوم الاثنين قبل توجيه الاتهامات إليه في المحكمة.

وقد اتهم رئيس النيابة العامة نور الدين حاجي روتيتش و27 من المسؤولين الآخرين بتزوير عقود ومدفوعات لشركة سي ام سي دي رافينا الإيطالية. وقال حاجي إنه تم تجاهل العديد من إجراءات الشراء المنصوص عليها في القانون لمثل هذه المشروعات وتم التحايل على القانون لضمان حصول شركة سي ام سي دي رافينا الإيطالية على العقود رغم أنها كانت تواجه التصفية في إيطاليا.

وأضاف حاجي إن تكلفة بناء السدين تضخمت بنحو 164.5 مليون دولار.

