كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحث أفريقيا على تعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد المائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت الصين اليوم الاثنين افريقيا على تعزيز تعاون محدد في تنمية واستخدام موارد المياه لحل مشاكل نقص المياه.

وقال السفير الصيني لدى ناميبيا تشانغ يى مينغ، متحدثًا في منتدى الصين الأفريقي للمياه في ويندهوك، إن نقص الموارد المائية أصبح مشكلة كبيرة فيما يتعلق ببقاء الإنسان وتطوره.

وتعتبر الصين لديها الخبرة والموارد والتكنولوجيا، والأهم من ذلك، لدينا حسن النية للعمل مع البلدان الأفريقية من أجل المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين.

وقال تشانغ "إن تقنيات الأمطار وتحلية المياه الصناعية الناضجة بشكل متزايد، واستكشاف المياه الجوفية، وإعادة تدوير المياه، وتنقية مياه الأمطار وتقنيات الري الموفرة للمياه، كلها خيارات جيدة للدول الأفريقية لحل مشاكل نقص المياه".

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وقال إن المنتدى يمكن أن يكون جسرا للتعاون العملي الثنائي والمتعدد الأطراف بين الصين والدول الأفريقية.

وقال "إن منتدى المياه بين الصين وأفريقيا يجب ألا يكون نظريًا فحسب، بل عمليًا أيضًا. من المتوقع أن يلتزم هذا المنتدى بوضع أبحاثهم النظرية في برامج حقيقية يمكن أن تفيد عددًا أكبر من الناس في أسرع وقت ممكن".

كما سيتضمن المنتدى الذى يستمر يومين عروضا ومناقشات من خبراء الموارد المائية الصينيين والباحثين والأساتذة والمهندسين.

