كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون يلتقي مسؤولين يابانيين لمناقشة شئون إيران وكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون محادثات مع المسؤولين اليابانيين اليوم الاثنين، من المفترض أن تناقش تحالفًا عسكريًا بقيادة الولايات المتحدة لحماية الشحن في مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

تتوخى اليابان، التي يقتصر استخدامها القوة على الدفاع عن نفسها وحلفائها بموجب دستورها السلمي، الحذر بشأن التحالف العسكري.

وقد أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من جديد اليوم الإثنين أنه يريد معرفة المزيد عن نوايا واشنطن قبل أن يقرر ما إذا كان بإمكان اليابان التعاون وكيف يمكن ذلك، ملمحًا إلى أنه لا يخطط للانضمام إلى هذا الجهد على الفور.

و اوضح آبي انه "من أجل تخفيف التوترات، نأمل أن تبذل اليابان جهودها أولًا.. علينا أن ننتظر حتى نسمع المزيد حول ما تتحدث عنه الولايات المتحدة، حيث انه ليس لدينا صورة واضحة عن أهدافها وغيرها من التفاصيل."

وقد ذكرت وسائل إعلام يابانية أن بولتون قد يناقش أيضًا خلافًا متصاعدًا بين اليابان وكوريا الجنوبية حول قضايا التجارة والعمل في زمن الحرب.

