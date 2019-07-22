كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب إفريقيا: نتعهد بالقبض على المشتبه في ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهدت حكومة جنوب إفريقيا اليوم الاثنين بالتعاون مع الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين (IRMCT) في القبض على المشتبه في ارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية.

كما جاء ذلك بعد أن اتهم سيرج براميرتز كبير المدعين في الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين جنوب إفريقيا بالفشل في التعاون في اعتقال أحد الهاربين المطلوبين من دوره في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وقال براميرتز الأسبوع الماضي "منذ أغسطس من العام الماضي، يسعى مكتبي إلى تعاون عاجل من جنوب إفريقيا فيما يتعلق بالقبض على أحد الهاربين الموجودين على أراضيها".

ويعتقد أن الهارب هو بروتيس مبيرانيا، رئيس الحرس الرئاسي الرواندي السابق، والذي يُقال إنه يختبئ في جنوب إفريقيا.

وذكرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون (DIRCO) أن جنوب إفريقيا أحاطت علما بتصريحات مبيرانيا.

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وقال كلايسون مونييلا، المتحدث باسم مركز دبي الدولي للملكية الفكرية: "تعرب جنوب إفريقيا عن امتنانها للمدعي العام وعلى العمل الجدير بالثناء الذي قامت به الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين وتؤكد من جديد أنها تأخذ التزاماتها الدولية على محمل الجد".

وفي حين واجهت جنوب إفريقيا بعض التحديات في تفعيل الطلب، فإنها تعمل بنشاط على معالجة هذه التحديات وتظل ملتزمة تمامًا بالتعاون مع الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، على حد تعبير مونييلا.

ومع ذلك، لم يقدم تفاصيل حول التحديات التي واجهتها جنوب أفريقيا في تلبية طلب الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.

كما عالجت الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين منذ عام 2010 القضايا المعلقة والمستمرة من المحكمة الجنائية الدولية السابقة لرواندا التي حاكمت المشتبه بهم في الإبادة الجماعية عام 1994.

