كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التنزاني يأمر هيئة مراقبة البيئة بالإسراع بإصدار تصاريح للمستثمرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر الرئيس التنزاني جون ماجوفي اليوم الاثنين هيئة مراقبة البيئة في البلاد بالتوقف عن تأخير إصدار تصاريح بيئية للمستثمرين الذين يرغبون في بناء صناعات في البلاد.

وفي حفل أداء اليمين لوزيرين عينهما، قال ماجوفيلي إنه ينبغي السماح للمستثمرين بالمضي قدمًا في مشاريعهم قبل أن يصدر المجلس الوطني لإدارة البيئة التصاريح.

كما قال في مقر الدولة بالعاصمة التجارية دار السلام "التأخير في إصدار تصاريح تقييم الأثر البيئي كان يثبط المستثمرين الذين يرغبون في إقامة صناعات في البلاد."

وأعرب الرئيس عن خيبة أمله بسبب تأخير لمدة أربع سنوات في تنفيذ حظر على استخدام أكياس البلاستيك الناقل.

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وقال "فرض حظر على استخدام حقائب حامل البلاستيك في الآونة الأخيرة عندما أمرت السلطات المختصة باتخاذ إجراء".

وأضاف ماجوفولي أنه كان يخطط لمقابلة مربي الماشية في جميع أنحاء البلاد لمناقشة التحديات التي يواجهونها، لأن البلاد "لديها أكثر من خمسة ملايين من الماشية".

وأقال ماجوفيلي يوم الأحد يناير ماكامبا، وزير الدولة في مكتب نائب الرئيس المسؤول عن البيئة والشؤون النقابية.

كما شغل جورج سيمباشاوين، وزير البيئة المعين حديثًا، منصب وزير الدولة في مكتب الرئيس المسؤول عن الإدارة الإقليمية والحكومات المحلية.

