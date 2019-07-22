كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الصومالية تعتقل 3 مسلحين من حركة الشباب جنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال قائد الفرقة 11 من الجيش الوطني الصومالي محمد حسن بادال إن الاعتقالات تمت بعد أن حصلت القوات على معلومات استخبارية موثوقة عن وجود المسلحين على الطريق خارج مدينة كيسمايو.
وقال بادال "تسلل المسلحون في حافلة عامة في طريقهم إلى المدينة واعترضتهم قواتنا. احتجزنا ثلاثة مسلحين وصادروا مواد متفجرة في حوزتهم."
وأضاف رجل الجيش أن المسلحين الأسرى موجودون الآن في سجن حكومي مخصص للمتشددين في بلدة كيسمايو.
وفي 12 يوليو، نفذ المسلحون هجومًا إرهابيًا في أحد فنادق بلدة كيسمايو، مما أسفر عن مقتل 26 شخصًا على الأقل من بينهم رعايا أجانب وإصابة 56 آخرين.
كما تعهدت الحكومة الصومالية بالانتقام من عمليات القتل وأجرت حتى الآن سلسلة من العمليات في منطقة جوبا السفلى.