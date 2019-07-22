كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الصومالية تعتقل 3 مسلحين من حركة الشباب جنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول اليوم الاثنين إن القوات الصومالية اعتقلت ثلاثة مسلحين من حركة الشباب في عملية أمنية أجريت يوم الأحد في بلدة كيسمايو بجنوب الصومال.

وقال قائد الفرقة 11 من الجيش الوطني الصومالي محمد حسن بادال إن الاعتقالات تمت بعد أن حصلت القوات على معلومات استخبارية موثوقة عن وجود المسلحين على الطريق خارج مدينة كيسمايو.

وقال بادال "تسلل المسلحون في حافلة عامة في طريقهم إلى المدينة واعترضتهم قواتنا. احتجزنا ثلاثة مسلحين وصادروا مواد متفجرة في حوزتهم."

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وأضاف رجل الجيش أن المسلحين الأسرى موجودون الآن في سجن حكومي مخصص للمتشددين في بلدة كيسمايو.

وفي 12 يوليو، نفذ المسلحون هجومًا إرهابيًا في أحد فنادق بلدة كيسمايو، مما أسفر عن مقتل 26 شخصًا على الأقل من بينهم رعايا أجانب وإصابة 56 آخرين.

كما تعهدت الحكومة الصومالية بالانتقام من عمليات القتل وأجرت حتى الآن سلسلة من العمليات في منطقة جوبا السفلى.

