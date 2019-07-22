كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وجرح 14 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة في مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 10 آخرين يوم الاثنين بعد انفجار سيارة محملة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة قرب مفترق طرق في العاصمة الصومالية مقديشو.

وصرح ضابط شرطة رفض ذكر اسمه لوكالة انباء ((شينخوا)) بأن الشرطة اعترضت سيارة محملة بالمتفجرات عند نقطة التفتيش الاولى بمطار عدن ادى الدولى.

وقال الضابط "كما هو معتاد، كانت الشرطة تفحص السيارات التي تسير على طرق مقديشو، ثم انفجرت إحدى السيارات في الطابور بشكل غير متوقع مما تسبب في مقتل أربعة أشخاص بينما أصيب 10 آخرون"، مضيفًا أن الشرطة موجودة الآن في مكان الحادث.

وقال شهود عيان إن الانفجار كان عاليًا وهز المنطقة القريبة من المطار الرئيسي.

وقالت حليمة أحمد، إحدى شهود العيان لشينخوا: "كان الانفجار هائلًا وتسبب في ذعر بين السكان. لقد رأيت جرحى ينقلون إلى المستشفى".

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وقالت مصادر مستقلة إن الانفجار وقع في مركبة عسكرية وعلى متنها جنود مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود. ومع ذلك، فإن الشرطة أو الجيش لم يؤكد التقرير.

كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير في مقديشو، لكن جماعة الشباب المتشددة التي تقاتل للإطاحة بالحكومة، عادة ما تقوم بمثل هذه الهجمات.

وجاء الانفجار بعد يومين فقط من تحذير الأجهزة الأمنية من هجوم محتمل بسيارة مفخخة على مواقع غير محددة في العاصمة المضطربة مقديشو.

كما قام المسلحون في 15 يونيو بهجوم على نفس الطريق مما أسفر عن مقتل المفجر.

وجاء الانفجار في الوقت الذي شددت فيه الشرطة أمن العاصمة التي أغلقت الطرق الرئيسية في المدينة لدرء هجمات المتشددين المحتملة.

