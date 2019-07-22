كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا سترسل 250 جنديا إلى مالي العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين أن بريطانيا سترسل 250 جندياً إلى مالي العام المقبل في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد.

وصرحت وزيرة الدفاع بيني موردونت: "في واحدة من أكثر المناطق حرمانًا وضعفًا في العالم، من الصحيح أننا ندعم الأشخاص الأكثر ضعفًا ونعطي الأولوية لجهودنا الإنسانية والأمنية في منطقة الساحل".

وأضافت: "العسكريون البريطانيون سيتعاونون مع شركائنا في المنطقة ويساهمون في الدفاع عن السلام ضد تهديدات التطرف العنيف وحماية حقوق الإنسان في مالي".