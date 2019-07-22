كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون أفغان: غارة جوية تقتل 6 أشخاص في المقاطعة الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مسؤولون أفغان إن غارة جوية مشتركة شنها حلف شمال الأطلسي والقوات الأفغانية أسفرت عن مقتل ستة مدنيين على الأقل في إقليم لوغار الشرقي.

يقول محمد ناصر غيرات، عضو مجلس محلي في لوغار، إن هناك طفلين من بين القتلى في الهجوم الذي وقع مساء الأحد في منطقة باراكي باراكن وانه أصيبت امرأة وثلاثة أطفال.

ألقى غرات باللوم على القوات الدولية في أفغانستان، قائلًا إنها نفذت الغارة الجوية. ولم يعلق التحالف على الفور على التقارير.

يقول شاه بور أحمدزاي، المتحدث باسم رئيس شرطة مقاطعة لوغار، إنه تم إرسال وفد إلى المنطقة وإن التحقيق جار.

وصرحت طالبان، التي تسيطر على نصف أفغانستان تقريبًا، على حسابها على تويتر انه قتل خمسة نساء وأربعة أطفال في الغارة الجوية في لوغار.

