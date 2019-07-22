الأمن يكشف تفاصيل وفاة “حياة”.. تعرضت للحرق على يد خطيبها

خرجت المديرية العامة للأمن الوطني لتوضح حقيقة جريمة بشعة اهتزت فاس على وقعها قبل أيام، وتتعلق بفتاة تدعى “حياة”، تعرضت للحرق قبل أن توافيها المنية متأثرة بحروقها.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، فإن الواقعة تعود إلى شهر يونيو الماضي، حيث تم إشعار مصالح الأمن بضرورة الانتقال للمستشفى الجامعي الذي استقبل ضحية مصابة بحروق خطيرة بمختلف مناطق جسدها، حيث تم بعين المكان توقيف المعني بالأمر الذي نقلها للمستشفى رفقة اثنين من أفراد أسرته.

وحسب المديرية، فإن الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة أظهرت أن الضحية تربطها علاقة خطبة بالشخص الذي تم توقيفه بالمستشفى، وأنها كانت تتواجد يومها برفقته بمنزله بمنطقة أولاد الطيب الواقعة خارج المدار الحضري لفاس، قبل أن يدخلا في خلاف تطور إلى تعريضها لإضرام النار عمدا بجسدها باستعمال مادة حارقة -كما صرحت بذلك الضحية نفسها – قبل أن توافيها المنية لاحقا جراء حروقها الخطيرة.

وعلى ضوء هذه المعطيات، تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاعه لبحث قضائي رفقة شقيقه وزوجة هذا الأخير، اللذين يشتبه في أنهما حضرا أطوار هذه الواقعة، قبل أن يتم تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 28 يونيو المنصرم.

وبخلاف تصريحات عائلة الضحية، نفت مديرية الأمن أن تكون لهذه القضية، التي جرت أطوارها خارج المدار الحضري، علاقة بعصابة إجرامية أو باختطاف واغتصاب الضحية، وإنما بخلاف بين الهالكة والمشتبه فيه الذي تربطه بها علاقة سابقة، تطور إلى إلحاق الأذى بها عمدا مما تسبب في وفاتها.