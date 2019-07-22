أكثر من 60 سنة من العطاء الفني.. لحظة اعتراف لعبد الوهاب الدكالي في مهرجان السينما في تازة – فيديو

في لحظة اعتراف وتقدير، حظي الفنان المغربي، عبد الوهاب الدكالي، ليلة أمس الأحد، بتكريم، في حفل فني، على هامش المهرجان الدولي لسينما التنوع في مدينة تازة.

وعاش عبد الوهاب الدكالي لحظة ستبقى راسخة في ذهنه، بتكريم يأتي بعد مسيرة فنية انطلقت، قبل أكثر من 60 سنة، وفي مدينة له فيها ذكريات، عاشها في فترة بدايته.

وفي بداية ستينيات القرن، كان الدكالي قد زار تازة لإحياء حفلات في قاعة للسينما، وكذلك رفقة الفرقة المسرحية، التي كان يشتغل معها.

وتسلم الدكالي بمناسبة تكريمه مجسما مصغرا لثرية “الجامع الكبير” في المدينة القديمة لتازة، التي تعتبر من أكبر الثريات في العالم، ومن رموز المدينة، التي تفتخر بها.

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وكشف الدكالي، في كلمته بمناسبة تكريمه في مهرجان للسينما، أنه كان قد شارك في أول فيلم مغربي، بعنوان” الحياة كفاح”، وتلته أفلام أخرى شارك فيها كذلك، معبرا عن فخره بخطوة المهرجان تجاهه.

يذكر أن الافتتاح الرسمي للمهرجان الدولي لسينما التنوع في تازة، سيكون، اليوم الاثنين، بتكريم المخرج الكندي “دانييل جرفي”، صاحب فيلم “تازة”، علما أن المهرجان يستمر إلى غاية 27 يوليوز الجاري بأنشطة متنوعة.