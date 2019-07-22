ولاية العيون تكشف تفاصيل مقتل قائد باستخدام بندقية صيد

أكدت السلطات المحلية لولاية جهة العيون الساقية الحمراء بشكل رسمي مقتل رجل سلطة بدرجة قائد عثر على جثته صباح اليوم الإثنين بتجزئة الضحى بمدينة العيون، تحمل آثار عيار ناري باستخدام بندقية صيد، حيث كانت الجثة ملقاة بالقرب من سيارة الخدمة التي كان يستعملها الهالك، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأشارت سلطات الولاية إلى أن السلطات المحلية وعناصر الشرطة التقنية والعلمية، قد لإجراء المعاينات الأولية، حيث تم نقل جثة الهالك الذي كان يتولى قيد حياته قيادة الحكونية بإقليم طرفاية، إلى المستشفى الجهوي بالعيون لإخضاعها للتشريح الطبي. هذا وقد تم فتح بحث من طرف المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وأسباب الوفاة.

وكانت مصادر محلية بمدينة العيون قد أكدت في وقت سابق “لليوم 24″، العثور على جثة (ع.خ) الذي كان يشغل منصب قائد جماعة الحڭونية (92 كيلومتر شمال شرق العيون)، إثر اتصال من أحد الحراس في المنطقة.

مصادر أخرى أكدت أن القائد “قتل” بطلق ناري وأنه جرى “اختطافه” فجرا من منزله، قبل أن يعثر عليه قرب سيارته “داسيا دوتسر” بتجزئة الضحى بمدينة العيون.

وكانت المدينة قد شهدت خلال اليومين الماضيين أحداث عنف وشغب وتخريب أوقدتها عناصر انفصالية إثر الإحتفالات التي خرجت بالمدينة غداة فوز المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا للأمم في كرة القدم مساء الجمعة الماضية.