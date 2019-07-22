تقرير رسمي: إصلاح “المقاصة” يقتضي تحرير سعر البوطا.. والفلاحة الأكثر استفادة

قال تقرير رسمي لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إن إصلاح صندوق المقاصة “يقتضي مواصلة التحرير التدريجي لأسعار بعض المواد، التي تخضع حاليا للدعم، خصوصا غاز البوتان”.

وأوضح التقرير، الذي رصد “منجز حقوق الإنسان في المغرب”، منذ اعتماد دستور 2011، والذير صدر مؤخرا، أن دعم البوطا “تستفيد منه بشكل أكبر جهات غير تلك الموجه إليها، من قبيل منشآت فلاحية، ثم أخرى سياحية كبرى، وبالتالي يتم توظيف الدعم في غير ما أعد له”.

وشدد التقرير على أنه “يتعين مواكبة رفع الدعم عن البوطا ببرامج تستهدف مباشرة الطبقات الفقيرة، والمتوسطة لحماية قدرتها الشرائية، وصيانة السلم الاجتماعي الوطني”.

التقرير ذاته أوضح أنه برسم قانون المالية لعام 2019، تم رصد اعتمادات بلغت 17,67 مليار درهم من أجل دعم عدد من المواد، التي لاتزال تستفيد من الدعم، بعدما كانت الاعتمادات المرصودة للصندوق عام 2017 في حدود 15,58 مليار درهم.