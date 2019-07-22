مهرجان “بوجديان” يختتم فعاليات دورته الثالثة بحضور محمد المساري

اختتمت أمس الأحد بجماعة بوجديان إقليم العرائش، الدورة الثالثة من مهرجان بوجديان الثقافي والفني تحت شعار “الموروث الثقافي في خدمو التسويق الترابي” الذي انطلق يوم الخميس الماضي، حيث أحيى الحفل الختامي الفنان محمد المساري.

وأحيى السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي يعرف إقبالا، الفنان المغربي حاتم إدار. وخلال الفترة الصباحية شهد المهرجان إحياء عروض من طرف الفرقة الفلکلوریة الأولی هي “زهجوکة” للغایطة، والثانیة بني مزکلدة جماعة منانة للتبوریدة.

وتم أيضا تنظيم ندوة علمية بعنوان “التراث الفني لجهجوكة.. من النشأة إلى العالمية”، حيث أن جمالية موسيقى جهجوكة تجمع بين ألحان مختلفة ومتنوعة، بإيقاعات تقترب من موسيقى “الروك” و”الجاز” العالميين، لكنها متشبثة بأصلها ومصدرها الشعبي العريق.

وشهد يوم الخميس الماضي، تكريم كل من محمد الشاوشي رٸیس سابق لقصر بجیر، والمؤرخ محمد اخریف، والبرلماني سي السیمو، وأحمد الرامي رئس کلیة عبدالمالک السعدي، بدرع الشرف للجماعة، ومنح شواهد تقدیریة، لكل من العربي الاشهب رئيس جماعة سوق الطلبة، وحمد معروف رئيس جماعة اقصر بجیر، وآخرون.

وخلال اليوم الثاني من المهرجان، تم تنظيم قراءة فردية لأحد قراء المدرسة العتيقة، ثم ندوة علمية حول “درو المدارس العتيقة في العناية بالقرآن الكريم”، وفي نهاية اليوم سيكون لزوار المهرجان موعد مع سهرة فنية للطقطوقة الجبلية.