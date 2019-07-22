نشرة خاصة: الحرارة في المغرب ستصل إلى 46 درجة ابتداء من الأربعاء

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن المغرب سيشهد طقسا حارا ابتداء من منتصف الأسبوع الجاري.

وأوضحت المديرية، في نشرتها الخاصة، اليوم الاثنين، أن الحرارة ستتراوح بين 40 و46 درجة ابتداء من الأربعاء وإلى غاية يوم الجمعة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه وإلى جانب الحرارة المرتفعة، سيتم تسجيل زخات رعدية محليا قوية، اليوم الاثنين.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، اليوم الاثنين ما بين 14 و 19 درجة بكل من المرتفعات و قرب السواحل الوسطى، وما بين 26 و 33 درجة بالجنوب الشرقي و أقصى جنوب البلاد، و ما بين 26 و 31 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا ستتأرجح ما بين 25 و 30 درجة جوار السواحل و بالمرتفعات، وما بين 31 و 36 درجة بالسهول الأطلسية والوسط وبعض المناطق الشرقية و غرب الأقاليم الجنوبية، و ما بين 37 و 42 درجة بالسايس والسهول الداخلية وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية و شرق الأقاليم الصحراوية. و ستكون ما بين 43 و 47 درجة بالجنوب الشرقي و بأقصى جنوب المملكة.