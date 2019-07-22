الصين تُطلق بورصة جديدة منافسة لـ"ناسداك" الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت الصين اليوم الإثنين، سوقا مالية مقابلة للبورصة الأميركية "ناسداك"، في خطوة إصلاحية هائلة تسعى فيها إلى تعديل نمطها الاقتصادي باتجاه قطاع التكنولوجيا الرائدة فيه.

وبدأت عمليات الإدراج اليوم في المنصة الجديدة التي أُطلق عليها اسم "ستار ماركت"، والمخصصة لأسهم قطاع التكنولوجيا الذي يشهد منافسة متصاعدة بين بكين وواشنطن، كان إحدى الأسباب الرئيسية لشن رئيس الأخيرة، دونالد ترامل، حرب تجارية على الصين العام الماضي.

ووضعت لـ"ستار ماركت" شروط مرنة لمساعدة الشركات الواعدة على جمع رساميل بطريقة أسهل لتمويل نموها.

والهدف المعلن أيضا هو أن تبقى شركات التكنولوجيا الوطنية داخل الصين، في وقت تتنافس فيه بكين مع واشنطن للهيمنة على قطاع التكنولوجيا الفائق الأهمية.

وقال كبير اقتصاديي شركة "فيرست سيفرونت فاوند ماناجمنت"، في شينزين، يانغ ديلونغ، إنه "لو لم تطلق الصين منصتها الجديدة لبورصة أسهم التكنولوجيا، لفوتت فرصة توجيه تنميتها الاقتصادية باتجاه الاقتصاد الجديد".

وكانت كبريات الشركات الصينية مثل "علي بابا" للتجارة الإلكترونية ومحرك البحث "بايدو" دخلت منذ عدة سنوات وال ستريت. واختارت شركة الإنترنت العملاقة "تينست" بورصة هونغ كونغ.

وحين يتم إدراج شركات صينية كبرى في الخارج، فإن بكين يكون نفوذها أقل على عملياتها لجذب الرساميل. ومن جهة أخرى تمنع تضييقات بكين على شراء الأسهم الأجنبية المستثمرين الصينيين من المساهمة في نجاح هذه الشركات.

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وهناك أكثر من ثلاثة آلاف شركة مدرجة حاليا في "ناسداك" بوول ستريت، في حين لا تملك نظيرتها الصينية إلا 25 شركة ليس بينها أسماء كبيرة، حتى الآن.

وبخلاف التشريعات الحالية السارية فإن منصة "ستار ماركت" تتيح للشركات التي لم تحصل على أرباح بعد بأن تدرج في البورصة.

وفي الأيام الخمسة الأولى من الإدراج، لا تفرض حدود للتقلبات اليومية (تبلغ الآن 10 بالمئة في بورصتي شنغهاي وشينزين). وبعد هذه الأيام تصبح العتبة 20 بالمئة.

وكان تم الكشف عن مشروع إنشاء منصة بورصة في شنغهاي خاصة باسهم شركات التكنولوجيا، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 من قبل الرئيس شي جيبينغ.

وحتى الآن كانت بورصة شينزين ثاني بورصات الصين بعد شنغهاي، هي التي تتميز بالتوجه التكنولوجي لعمليات الإدراج فيها.