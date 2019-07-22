أنشيلوتي: أتمنى انضمام خاميس بأسرع وقت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب نابولي الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، عن صفقة لاعب ريال مدريد الإسباني، خاميس رودريغيز، واحتمال انتقاله إلى أتلتيكو مدريد، وكذلك المنافسة في الدوري الإيطالي.

وذكر أنشيلوتي في تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو": "أنا أحب خاميس كثيرًا، ويمكنه بالتأكيد أن يساعدنا على التحسن".

وأضاف "أي مدرب يتمنى تواجد لاعب بمواصفاته في فريقه، لذلك أتمنى أن ينضم لنا في أسرع وقت ممكن".

وعن اهتمام أتلتيكو مدريد بخدمات الدولي الكولومبي، أجاب مدرب الريال وبايرن ميونخ السابق "لست على علم بأي اتفاق بين خاميس وأتلتيكو.. المحادثات مستمرة مع ريال مدريد في الوقت الحالي".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته، بالتأكيد على أهمية الفوز بالدوري الإيطالي، قائلًا "نرغب في التتويج بالكالتشيو.. هذا هو هدفنا الوحيد".