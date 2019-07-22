نائب عن ديالى يدعو عبد المهدي لزيارة جلولاء والسعدية للاطلاع على حج دمارهما

أكد النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الاثنين، وجود تقصير واضح من الجهات المسؤولية بشأن الخطر الأمني المتزايد على ناحيتي جلولاء والسعدية في ديالى، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لزيارة الناحيتين والاطلاع على حجم الدمار الذي تعانيان منه.

وقال الكروي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته السومرية نيو، "تتعرض مدن حوض حمرين في محافظة ديالى، وخاصة في ناحيتي جلولاء والسعدية ومناطق ريف خانقين الى هجمات شعواء من قبل خلايا تنظيم داعش الارهابي، وقد ازداتا في الاونة الاخيرة هذه الهجمات الامر الذي ادى الى سقوط شهداء بين المدنيين بعد استهداف قرى الاصلاح".



وأضاف الكروي، أن "هذه المناطق هي من اكثر مدن محافظة ديالى تضررا من الارهاب ولازالت تواجه تحديات أمنية كبيرة وقلقنا في تزادي تجاه سلامة الاهالي بهذه المناطق"، لافتا الى أن "الوضع الحالي يستجوب اهتمام أمني اكبر من قبل الحكومة المركزية من خلال دعم خطط مسك الارض وسد الفراغات من خلال العمل على تطويل اهالي تلك المناطق لحماية ارضهم في الاجهزة الامنية، كما هناك تقصير واضح من الجهات المسؤولية تجاه الخطر الأمني المتزايد".



ودعا الكروي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والوزراء المعنيين الى "زيارة الناحيتين للاطلاع على حجم الدمار الذي تعانيان منه".