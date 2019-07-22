بالصورة.. هدية من 'حماس' الى خامنئي

قدم وفد حركة "حماس" هدية إلى المرشد الإيراني علي خامنئي الذين استقبلهم في مكتبه، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية. وتبدو الهدية التي قدمها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، لوحة للقدس الشريف. ولم يكشف الموقع الرسمي للمرشد علي خامنئي بعد على فحوى اللقاء الذي جمعه مع وفد حركة حماس الذي وصل مساء السبت إلى العاصمة طهران في زيارة تستمر عدة أيام.







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