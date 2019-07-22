نائب سابق: طلب القضاء برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد اختبار حقيقي لصدقية البرلمان

اعتبر القيادي في تيار الحكمة النائب السابق محمد اللكاش، الاثنين، طلب القضاء برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد بانه اختبار حقيقي لصدقية مجلس النواب.
وأعرب عن أمله بـ "عدم ذهاب طلبات رفع الحصانة إلى لجان داخل مجلس النواب لغرض تسويفها الى نهاية الدورة البرلمانية الحاليّة".
وطالب اللكاش، مجلس القضاء الأعلى بـ "تشكيل محكمة خاصة بقضايا الفساد شبيهة بمحكمة الجنايات العليا التي حاكمت صدام وأعوانه وإنشاء سجن خاص بالمفسدين".
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى قد طالب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، برفع الحصانة عن بعض أعضائه المتهمين بقضايا فساد اثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على ضرورة التعاون بين جميع الأجهزة المختصة في مجال محاربة الفساد.
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