القبض على متهم بالاحتيال ينتحل صفة ضابط في بابل

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية، الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم بالاحتيال ينتحل صفة ضابط في محافظة بابل. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "معلومات توفرت من قبل مصادرنا بوجود احد الاشخاص المطلوبين الى القضاء فى احدى القرى الزراعية التابعة الى قضاء المحاويل تم التنسيق مع مفرزة من مركز شرطة المحاويل حيث تم إلقاء القبض على المتهم (ح . م. ع . ع ) المطلوب الى محافظة بغداد وفق احكام المواد (295 . 285) تزوير والمادة (456) نصب واحتيال".



وأضافت أن "المتهم كان مختبئاً بإحدى الدور ضمن منطقة البو علوان وكان يرتدي الزي العسكري بمختلف الرتب ويقوم باعطاء الوعود بالتعين لبعض الشباب العاطلين عن العمل"، مؤكداً أنه "تم تسليم المتهم الى مركز شرطة المحاويل بوصل استلام اصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقة".



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