مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

أفاد مصدر نيابي، الاثنين، بأن مجلس النواب عقد جلسته الـ34 برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان عقد قبل قليل، جلسته الـ34 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة الحلبوسي".
جدير بالذكر أن جدول أعمال الجلسة يتضمن عدة فقرات أبرزها التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.
جدير بالذكر أن جدول أعمال الجلسة يتضمن عدة فقرات أبرزها التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.
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