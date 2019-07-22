مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان عقد قبل قليل، جلسته الـ34 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة الحلبوسي".

جدير بالذكر أن جدول أعمال الجلسة يتضمن عدة فقرات أبرزها التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

