نواب عن بغداد يدعون مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لمتابعة المتجاوزين والعشوائيات

وقال النائب حيدر الفوادي في مؤتمر صحفي حضرته، الخليج 365، "نحن مجموعة من نواب بغداد تم طرح موضوع العشوائيات العائدة الى الاشخصاص وكذلك العشوائيات العائدة للدولة، اذ ان هناك مشكلة على مدار اربع سنوات يعاني منها اصحاب الاراضي الزاراعية والبساتين وللاسف الشديد ضمن قواطع امانة بغداد".واضاف ان "الامانة قامت بمنع البناء من قبل اصحاب المتجاوزين الحكومات السابقة الحالية لم تتخذ خطوات جدية تجاه المتجاوزين وبناء وحدات سكنية لهم لذلك هناك معاناة حقيقية تواجه المتجاوزين بشكل يومي"، داعيا مكتب شؤون المتابعة في مجلس الوزراء الى "تشكيل لجنة لمتابعة العمتجاوزين والعشوائيات".

من جهتها، اوضحت ليلى التميمي ومجموعة من نواب بغداد، "نحن نواب بغداد اجتمعنا لمناقشة واقع العاصمة والارتقاء بالجانب الخدمي والتعليمي والصحي بما يتماشى مع اهمية العاصمة، وتم التركيز على الخطوات التي تتخذها امانة بغداد بشان المخاطبات بشان التجاوزات والتي تؤثر وبشكل مباشر على المواطن البسيط".



واضافت، "وعليه نشدد باتباع اليات مدروسة بما يخدم المصلحة العامة، كما ندعو رئاسة مجلس النواب الى ضرورة ادراج القوانين التي من شانها تمس الواقع الخدمي كذلك قانون التجاوزات السكنية وقانون افراز الاراضي والبساتين وادراجه على جدول الاعمال بالسرعة الممكنة ".