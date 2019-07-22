دعا مجموعة من نواب محافظة بغداد، الاثنين، مجلس الوزراء الى تشكيل لجنة لمتابعة المتجاوزين والعشوائيات، فيما اشاروا الى الخطوات التي تتخذها امانة بغداد بشان المخاطبات بشان التجاوزات والتي تؤثر وبشكل مباشر على المواطن.
واضاف ان "الامانة قامت بمنع البناء من قبل اصحاب المتجاوزين الحكومات السابقة الحالية لم تتخذ خطوات جدية تجاه المتجاوزين وبناء وحدات سكنية لهم لذلك هناك معاناة حقيقية تواجه المتجاوزين بشكل يومي"، داعيا مكتب شؤون المتابعة في مجلس الوزراء الى "تشكيل لجنة لمتابعة العمتجاوزين والعشوائيات".
من جهتها، اوضحت ليلى التميمي ومجموعة من نواب بغداد، "نحن نواب بغداد اجتمعنا لمناقشة واقع العاصمة والارتقاء بالجانب الخدمي والتعليمي والصحي بما يتماشى مع اهمية العاصمة، وتم التركيز على الخطوات التي تتخذها امانة بغداد بشان المخاطبات بشان التجاوزات والتي تؤثر وبشكل مباشر على المواطن البسيط".
واضافت، "وعليه نشدد باتباع اليات مدروسة بما يخدم المصلحة العامة، كما ندعو رئاسة مجلس النواب الى ضرورة ادراج القوانين التي من شانها تمس الواقع الخدمي كذلك قانون التجاوزات السكنية وقانون افراز الاراضي والبساتين وادراجه على جدول الاعمال بالسرعة الممكنة ".
كانت هذه تفاصيل خبر نواب عن بغداد يدعون مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لمتابعة المتجاوزين والعشوائيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.