هبوط اضطراري لطائرة عسكرية ليبية في تونس

طائرة الجيش الليبي بعد هبوطها اضطراريا في تونس

فتح أحد المطارات التونسية بولاية مدنين، مدرجاته لهبوط طائرة حربية تابعة للجيش الوطني الليبي، بعد تعرضها لعطل فني مفاجئ.

وأعلنت قاعدة الوطية، التابعة للجيش الليبي، الإثنين، سلامة قائد الطائرة العقيد طيار فرج الصغير.

وأكدت القاعدة الليبية، في بيان، أن خللا فنيا في أجهزة الملاحة الجوية أدى للهبوط الاضطراري للطائرة في تونس، بعد خروجها من قاعدة براك الجوية صباح اليوم متوجهة إلى "الوطية".





وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ"العين الإخبارية" إن الطائرة من طراز (إل 39)، مؤكدة أن الواقعة حدثت عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت تونس، وتحديداً في منطقة بني غزيل مدنين.

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وأعلن الجيش الوطني الليبي تنفيذ عناصره عمليتين نوعيتين ضد مواقع المليشيات داخل العاصمة طرابلس.





ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية ضد المليشيات منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإخوانية.

ونشر الجيش الليبي، أمس، تسريبا لمكالمة هاتفية لأحد مسلحي مليشيات طرابلس، حيث أظهرت ابتزازه لأسرة ليبية وطالبها بدفع فدية كبيرة مقابل الإفراج عن أحد الأسرى.





وتوضح المكالمة المسربة قيام أحد أفراد مليشيا طرابلس ويدعى "غنيوة" بطلب فدية مالية تقدر بنحو ٥٠ ألف دينار من أسرة أسير وذلك مقابل الإفراج عنه.

وتعاني العاصمة الليبية منذ نحو عقد من سيطرة المليشيات التي تتحكم في مفاصل البلاد كقيامها ببعض أعمال الحراسة على مصرف ليبيا المركزي ووزارة الخارجية وبعض السجون المركزية مثل سجن مطار معيتيقة.