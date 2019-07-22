ولي عهد أبوظبي والرئيس الصيني يشهدان توقيع عدة اتفاقيات مشتركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الصيني شي جين بينغ، توقيع عدة اتفاقيات تعاون متعلقة بالاقتصاد والنفط والبيئة .
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