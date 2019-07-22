مراسم استقبال رسمية لولي عهد أبوظبي في بكين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقام الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم استقبال رسمية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العاصمة بكين، وذلك خلال زيارته إلى الصين والتي تستمر على مدار 3 أيام.

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