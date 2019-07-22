5 مصابين برصاص الاحتلال خلال "مسيرة الشاحنات" بغزة

أصيب 5 فلسطينيين، أحدهم صحفي بجروح، ظهر الإثنين، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية "مسيرة الشاحنات"، التي توجهت إلى مخيم العودة شرق غزة.

وقال مصدر طبي لـ"العين الإخبارية"، إن المصور الصحفي محمد العربيد أصيب خلال تغطية فعالية المسيرة، التي أطلق الاحتلال الرصاص عليها.





وشاركت العديد من الشاحنات في المسيرة، التي حملت اسم "عائدون وسنكسر الحصار".

ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي مشدد منذ منتصف 2007 أدى لتفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع البطالة والفقر إلى 53 %.

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وأكد أصحاب النقل العام، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بمخيم ملكة شرق مدينة غزة على هامش المسيرة، أن أصحاب الشاحنات والنقل العام تضرروا جدا على مدار 13 عاما من الحصار.

وقال متحدث باسم أصحاب النقل العام: إن "مشاركتهم في هذه المسيرة رسالة للاحتلال بأننا مستمرون في فعالياتنا ضد الحصار وسنمارس أعمالنا رغما عنه حتى ننعم بحياة كريمة".





ودعا أحرار العالم والجمعيات والمنظمات الحقوقية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والفئات المتضررة جراء الحصار.

من جهتها، دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية والقفز على الانقسام ومسبباته والتركيز على المشتركات التي تجمع الفلسطينيين وتجاوز الخلافات.

ودعت الدول الصديقة وأحرار العالم إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لإعادة حقه المسلوب منذ أكثر من 70 عاما.