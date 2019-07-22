محمد بن زايد يلتقي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الصيني

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وبحث الجانبان العلاقات المتميزة بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها خاصة في المجالات البرلمانية.





وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، زيارة دولة إلى الصين، التقى خلالها الرئيس شي جين بينغ وعددا من كبار المسؤولين في البلاد.

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والإمارات شريك رئيسي للصين في مشروع الحزام والطريق الذي تسعى بكين من خلاله لإحياء طريق الحرير لتعزيز حركة التجارة الدولية.

يشار إلى أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب هي لجنة تتألف من نحو 150 عضواً من أعضاء مجلس الشعب الوطني في جمهورية الصين الشعبية، تنعقد خلال الفترة الفاصلة بين جلسات مجلس الشعب الوطني.





ولدى لجنة مجلس الشعب الوطني الثابتة صلاحيات دستورية تخولها لتعديل التشريعات العامة ضمن حدود يوضحها مجلس الشعب الوطني الذي تتبعه، وتمثل هيئة تشريعية بحكم الأمر الواقع.

ورئيس اللجنة يعد مصدر التشريعات الأول على مستوى الصين، وعادة ما يعد الرجل الثالث في هرم المناصب السياسية الصينية بعد رئيس البلاد وأمين السر العام.