وزير خارجية ألمانيا: حتى الآن لم نتوصل إلى حل لإنقاذ المهاجرين

وكالات - الخليج 365

فشلت الدول المهمة في الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، في التوصل إلى حل في الخلاف حول وضع قاعدة انتقالية أوروبية لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

وبدأت، اليوم الاثنين، مشاورات غير رسمية بين عدد من وزراء الداخلية والخارجية في الاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، على هامش المشاورات: “أعتقد أننا لم نصل إلى الهدف بعد، لكننا سنواصل السعي، ونحن متقدمون حاليا في هذه المسألة على نحو غير مسبوق”.

يشار إلى أن ألمانيا وفرنسا حاولتا الأسبوع الماضي، خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي في هلسنكي، التمهيد لقاعدة انتقالية أوروبية لتوزيع

المهاجرين الذين يُجرى إنقاذهم في البحر المتوسط.

ومن المقرر عقد اجتماع خاص جديد حول هذا الشأن في مالطا في الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتهدف القاعدة الانتقالية المقترحة إلى الحيلولة دون رفض إيطاليا ومالطا استقبال سفن على متنها مهاجرين في موانئها.

وكانت الدولتان فعلتا ذلك أكثر من مرة في الماضي، بسبب خشيتهما تحمل مسؤولية المهاجرين بمفردهما في الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى مكوث مهاجرين على متن سفن إنقاذ خاصة لأيام عديدة حتى التوصل إلى حل بشأنهم.