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الان تتابع 3 حرائق في محطة روفيزانو بإيطاليا تعطل القطارات فائقة السرعة والان مع التفاصيل
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وكالات - الخليج 365
أضرم مشعلو حرائق في إيطاليا النيران في محطة قطارات تقع بالقرب من مدينة فلورنسا، بوسط البلاد، مما أدى إلى وقف تام لحركة القطارات فائقة السرعة بين شمال وجنوب البلاد.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج”، اليوم الاثنين، عن الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية في البلاد القول: إنه قد تم إضرام النيران في معدات كهربائية، مما أدى إلى توقف الخدمة من وإلى العاصمة روما.
وأصدر الجهاز المعني بإدارة السكك الحديدية الإيطالية (إف. آر. آي) بيانا، اليوم الاثنين، أعلن فيه تعليق خدمات القطارات لمدة ثلاث ساعات، للسماح للمحققين والفنيين بإجراء تحقيقاتهم.
وأوضحت الشركة أن الخدمة استؤنفت قبل حلول الساعة الثامنة صباحا، فيما استمر متوسط فترة التأخير حوالي ثلاث ساعات بحلول الساعة 11 صباحا تقريبا.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن هناك ثلاث حرائق على الأقل اندلعت في محطة “روفيزانو”، الواقعة بالقرب من فلورنسا.
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