الان تتابع روسيا تنفي شن الغارة الدامية على سوق في معرة النعمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 2:32 م, 22 يوليو 2019 م التعليقات: 0 وكالات - الخليج 365 نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، التقارير التي نسبت إليها شن غارة جوية على سوق في سوريا أسفرت عن مقتل ما يزيد على 20 شخصًا.

وقال بيان لوزارة الدفاع نقلته وكالة “تاس” الحكومية للأنباء إن “التصريحات المنقولة عن ممثلين لم يكشف عن اسمهم من منظمة الخوذ البيضاء، التي تمولها بريطانيا والولايات المتحدة، بشأن ضربة مزعومة لطائرات روسية في سوق في معرة النعمان هي تصريحات كاذبة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تنفي شن الغارة الدامية على سوق في معرة النعمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.