شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القتلى والجرحى بانفجار العاصمة الصومالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مقديشو)

قال مسؤولون طبيون في العاصمة الصومالية مقديشو، أن 17 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 27 آخرون بانفجار قنبلة اليوم (الإثنين) خارج فندق قرب المطار الدولي في العاصمة.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي والتي تسعى لإسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم.