شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة فلسطينيي سورية»: نظام الأسد يشن حملة اعتقالات واسعة جنوب دمشق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت)

شنت قوات نظام الأسد في سورية حملة اعتقالات واسعة جنوب دمشق طالت لاجئين فلسطينيين. وأكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في بيان اليوم (الإثنين)، أن قوات نظام الأسد داهمت خلال الساعات الماضية، منازل اللاجئين الفلسطينيين في بلدات يلدا ببيلا وبيت سحم جنوب دمشق، وشملت شباناً وعدداً من النساء والأطفال. وأشارت المجموعة إلى أن الحملة أثارت ذعراً كبيراً بين اللاجئين الفلسطينيين النازحين من مخيم اليرموك إلى بلدات جنوب دمشق.

وبينت مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سورية التي تتخذ من بيروت مقراً لها، أن حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري بلغت 1759 لاجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.

على صعيد ثان، أوضح المرصد السوري لحقوق الانسان أن مناطق سيطرة الفصائل المدعومة من قبل تركيا بريف محافظة حلب السورية شهدت صباح اليوم، انفجاراً بالقرب من مقر هيئة البحوث العلمية على طريق جارز بشمال حلب السورية. وقال المرصد السوري، ومقره المملكة المتحدة، في بيان اليوم، أن الانفجار وقع نتيجة لاستهداف سيارة تابعة للشرطة السورية بعبوة ناسفة، وأسفر عن إصابة من بداخل تلك السيارة.