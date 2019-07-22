المجلس العلوي: فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس ونائب له ابتداء من غد

عقدت الهيئتان الشرعية والتنفيذية للمجلس الإسلامي العلوي اجتماعا في مقر المجلس في ​جبل محسن​ - ​طرابلس​، برئاسة رئيس السن الشيخ شعبان حمدان وحضور النائب ​علي درويش​ والأعضاء. وعلى الاثر اصدر المجتمعون بيانا، اعلنوا فيه "فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس للمجلس الإسلامي العلوي ونائب له ابتداء من نهار الثلاثاء الواقع فيه 23-7-2019 ولغاية دوام نهار الخميس 25-7-2019. ولكل شخص توافرت لديه شروط الترشيح المنصوص عليها في الفقرتين (د) و (ه) من المادة الأولى من القانون 140 تاريخ 9-7-2019، الحق بأن يتقدم بطلب ترشيح الى امانة سر المجلس ويعطى ايصالا موقعا من امين السر يثبت ترشيحه. وسحب الترشيحات المسجلة حسب الأصول في امانة سر المجلس في فترة أقصاها الاثنين 29-7-2019 على ان يتقدم المرشح بتصريح خطي لدى امانة السر يسحب فيه ترشيحه. وتحدد جلسة انتخاب الرئيس ونائب له يوم الاربعاء الواقع فيه 31-7-2019 الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر في مقر ​المجلس الإسلامي العلوي​ في طرابلس".

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