النشرة: إجتماع في مقر القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة لبحث الأوضاع

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في منطقة صيدا العميد ​ماهر شبايطة​، يترأس إجتماعا في مقر "القوة المشتركة" في ​مخيم عين الحلوة​، للبحث في أوضاع المخيم على خلفية الاضراب العام والاقفال التام الذي يشهده رفضا لقرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ بحق المؤسسات و​العمال​ الفلسطينيين في ​لبنان​.

وأبلغت ​مصادر فلسطينية​ "النشرة"، ان اجتماعا آخرا سيعقد لاعضاء "هيئة العمل المشترك الفلسطيني" في مقر "القوة" في المخيم، من اجل البحث في تنظيم ​الحراك الشعبي​، بحيث لا ينعكس سلبا على أبناء المخيم وتأمين احتياجاتهم وتنقلاتهم.