النشرة: إجتماع في مقر القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة لبحث الأوضاع

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة، يترأس إجتماعا في مقر "القوة المشتركة" في مخيم عين الحلوة، للبحث في أوضاع المخيم على خلفية الاضراب العام والاقفال التام الذي يشهده رفضا لقرار وزير العمل كميل ابو سليمان بحق المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان.
وأبلغت مصادر فلسطينية "النشرة"، ان اجتماعا آخرا سيعقد لاعضاء "هيئة العمل المشترك الفلسطيني" في مقر "القوة" في المخيم، من اجل البحث في تنظيم الحراك الشعبي، بحيث لا ينعكس سلبا على أبناء المخيم وتأمين احتياجاتهم وتنقلاتهم.
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